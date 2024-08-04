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США и Израиль ожидают удар Ирана в понедельник, - СМИ

Воскресенье 04 августа 2024 07:28
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США и Израиль ожидают удар Ирана в понедельник, - СМИ Фото: иранские ракеты Zolfaghar (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Американские и израильские чиновники ожидают, что Иран может нанести удар по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание отмечает, что на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла.

Поездка генерала в регион была запланирована еще до экскалации отношений между Израилем, Ираном и "Хезболлой". Однако, ожидается, что сейчас он воспользуется поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая помогла защитить Израиль от иранской атаки 13 апреля.

Axios напоминает, что лидеры Ирана и "Хезболлы" поклялись отомстить за убийства главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Иран и палестинское движение возлагают ответственность за эти действия на Израиль, но израильские власти не признавали и не отрицали причастность к убийству.

В свою очередь США наращивают свои силы на Ближнем Востоке в рамках подготовки к возможному нападению Ирана на Израиль, и направляет в регион больше военных кораблей и истребителей.

Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля. Но, возможно, будут масштабнее, и в них также может быть задействована "Хезболла" в Ливане.

Напомним, что этой ночью "Хезболла" совершила массированный ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана. По информации местных СМИ, террористическая организация запустила 50 ракет. В небе над Израилем были зафиксированы многочисленные перехваты "Железного купола".

Также мы писали, что по информации Sky News Arabia, Иран планирует осуществить атаку на Израиль 12-13 августа - в дни, когда припадает день катастрофы еврейского народа.

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