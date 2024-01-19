Израиль хочет контролировать безопасность в Секторе Газа после войны

Несмотря на призывы со стороны США, Израиль будет настаивать на контроле за безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа в будущем после войны, и не согласится на правление Палестинской автономии.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это обязательное условие, и оно противоречит идее суверенитета. Каждый клочок территории, который мы оставляем, становится местом, откуда против нас может быть реализован ужасный терроризм", - сказал Нетаньяху журналистам на брифинге в четверг, 18 января.

Премьер проинформировал США о своей позиции и, по его словам, "затормозил" попытки навязать Израилю реальность, которая только навредит стране.

"Премьер-министр Израиля должен уметь сказать "нет" - даже самым близким друзьям", - сказал Нетаньяху.

Он также заявил, что Тель-Авив признает гражданскую власть Газы, которая "не проповедует и не учит уничтожению государства Израиль и не посылает террористов в Израиль". Он сказал: "Я был бы счастлив, если бы мы смогли найти жителей Газы, которые сделают это", намекая, что не примет Палестинскую администрацию.

Тем временем премьер-министр Палестины Мохаммед Штайех в интервью Bloomberg News заявил, что администрация Палестины работает с официальными лицами США над планом управления Газой после завершения войны.

Противоречия между Израилем и США относительно будущего Сектора Газа

В начале января госсекретарь США Энтони Блинкен и другие американские чиновники заявили, что длительный мир невозможен без создания государства для палестинцев.

"Израиль должен прекратить шаги, которые подрывают способность палестинцев эффективно управлять собой", - сказал Блинкен во время визита в Тель-Авив.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что Израиль не может решить свои долгосрочные проблемы без создания палестинского государства.

"Израиль имеет историческую возможность решить проблемы, с которыми он сталкивается с момента своего основания. И мы надеемся, что страна воспользуется этой возможностью", - сказал он.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

По данным Министерства здравоохранения, которым руководит ХАМАС, в результате военной операции Израиля в Секторе Газа, погибли около 24 тыс. гражданских жителей.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.

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