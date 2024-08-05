Нетаньягу відтермінував нормалізацією відносин із Саудівською Аравією, - ЗМІ

Видання посилається на звіт Телеканалу 12. В ньому зазначається, що глава уряду ухвалив таке рішення одночасно зі швидкими політичними подіями в США. На його думку, слід почекати, щоб побачити, чи буде Дональда Трампа обрано президентом.

У звіті йдеться, що це рішення має серйозні наслідки, зокрема для потенційної угоди про припинення вогню та обміну заручників, адже потенційна нормалізація гарантувала б "убезпечення" (safety net) для Нетаньягу. Якщо його права коаліція розпадеться під час розбіжностей щодо угоди з Сектором Газа, нормалізація відносин із Саудівською Аравією дала б йому козир, що стимулює вибори та можливість отримати історичну спадщину.

Звіт оприлюднено через тиждень після того, як ізраїльський чиновник заявив журналістам на брифінгу у Вашингтоні, що угода про нормалізацію між Ізраїлем і Саудівською Аравією все ще можлива до президентських виборів у листопаді. За його словами, Нетаньягу обговорював це питання з президентом США Джо Байденом під час зустрічі в Білому домі.