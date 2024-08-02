США готовы защитить Израиль от атак баллистических ракет и беспилотников исламистов

Отмечается, что Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе диалога, президент подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в частности от его марионеточных террористических группировок ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.

Также Байден обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в частности от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США.

Вместе с этим президент США подчеркнул Нетаньяху важность попыток деэскалации напряженности в регионе. К призыву также присоединилась вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.