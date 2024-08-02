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США готовы защитить Израиль от атак баллистических ракет и беспилотников исламистов

Пятница 02 августа 2024 01:41
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США готовы защитить Израиль от атак баллистических ракет и беспилотников исламистов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Джо Байден подтвердил готовность Вашингтона поддержать оборону Израиля от террористических исламских движений на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе диалога, президент подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана, в частности от его марионеточных террористических группировок ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.

Также Байден обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в частности от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США.

Вместе с этим президент США подчеркнул Нетаньяху важность попыток деэскалации напряженности в регионе. К призыву также присоединилась вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке

После убийства израильской армией в Тегеране одного из лидеров группировки ХАМАС Исмаила Гании, а в Бейруте командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи анонсировал прямой военный удар по Израилю.

В СМИ не исключили, что Иран и его марионетки могут массированно атаковать Израиль в течение 72 часов.

О том, перерастут ли события на Ближнем Востоке в более масштабную войну - читайте в материале РБК-Украина.

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