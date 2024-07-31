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Верховный лидер Ирана приказал ударить по Израилю после ликвидации лидера ХАМАС, - NYT

Тегеран, Среда 31 июля 2024 22:55
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Верховный лидер Ирана приказал ударить по Израилю после ликвидации лидера ХАМАС, - NYT Фото: Али Хаменеи, верховный лидер Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю. Таким образом Иран хочет ответить на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Три неназванных иранских чиновника рассказали изданию, что приказ Хаменеи поступил в ходе заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

При этом источники NYT уточнили, что иранское военное командование рассматривает возможность еще одного комбинированного удара беспилотниками и ракетами по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы. При этом Иран "будет стараться избегать ударов по гражданским объектам".

Также собеседники журналистов уточнили, что это может быть скоординированная атака Ирана и его "союзных сил" в Йемене, Сирии и Ираке. Вероятно, речь идет о боевиках, которых поддерживает Тегеран.

По словам неназванных чиновников, Хаменеи поручил военным командирам подготовить планы как нападения, так и защиты в случае расширения войны и нанесения Израилем или Соединенными Штатами удара по Ирану.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 31 июля, стало известно о том, что по Тегерану был нанесен ракетный удар. В результате этого был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

Иран сразу же обвинил в атаке Израиль. Но израильские чиновники не подтверждали свою причастность к инциденту.

Примечательно, что Хания был ликвидирован после того, как он принял участие в инаугурации иранского президента Масуда Пазешкиана.

Более детально об Исмаиле Хании можете узнать в материале РБК-Украина.

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