В Харькове утром 26 ноября российский ударный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Новобаварском районе, на месте удара возник пожар. Также зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

"Попадание вражеского дрона по многоэтажке в Новобаварском районе. На месте пожар", - написал Терехов после 5 утра.

Он также сообщил еще одно попадание в Холодногорском районе и написал, что последствия уточняются, на местах работают соответствующие службы.

Воздушные Силы после 5 утра писали о движении вражеских дронов в направлении Харькова.

Обновлено в 5:46

В Новобаварском районе горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях. Пока известно о трех пострадавших.