Неожиданный дефицит: война в Иране повлияла на поставки еще одного важного ресурса

Сера - побочный продукт переработки нефти и газа. Она считается узкоспециализированным товаром. Но при этом сера имеет критическое значение для производства удобрений, химикатов, компьютерных микросхем и металлообработки.

Уже известно, что более 44 тысяч компаний пострадали от перебоев. Больше всего потери понесли компании из Индии и Китая, в последнем цена на серу выросла до беспрецедентных 672 доллара за тонну. Также страдают Индонезия, Марокко и большинство стран Африки.

На Персидский залив и связанные с ним торговые пути приходится 45% мирового экспорта серы. Более 60% экспортного объема покупают производители удобрений: перебои нефтедобычи и блокирование Ормузского пролива грозят сокращением производства.

Под угрозой может оказаться в первую очередь продовольственная безопасность, поскольку производители металлов могут найти альтернативные источники поставок, а вот производителям удобрений будет сложно.

Еще одна критически зависимая отрасль - производство полупроводников. Компании-производители используют серную кислоту для очистки пластин. Среди производителей, которые пострадали - тайваньская компания TSMC и южнокорейские Samsung и SK Hynix.