Несподіваний дефіцит: війна в Ірані вплинула на постачання ще одного важливого ресурсу

Війна з Іраном та блокада Ормузької протоки несподівано викликали дефіцит це одного важливого світового ресурсу. Мова йде про сірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Сірка - побічний продукт переробки нафти та газу. Вона вважається вузькоспеціалізованим товаром. Але при цьому сірка має критичне значення для виробництва добрив, хімікатів, комп'ютерних мікросхем і металообробки.
Вже відомо, що понад 44 тисячі компаній постраждали від перебоїв. Найбільше втрат зазнали компанії з Індії та Китаю, в останньому ціна на сірку зросла до безпрецедентних 672 долари за тонну. Також страждають Індонезія, Марокко та більшість країн Африки.
На Перську затоку та пов'язані з нею торгівельні шляхи припадає 45% світового експорту сірки. Понад 60% експортного обсягу купують виробники добрив: перебої нафтовидобутку та блокування Ормузької протоки загрожують скороченням виробництва.
Під загрозою може опинитися в першу чергу продовольча безпека, оскільки виробники металів можуть знайти альтернативні джерела постачання, а ось виробникам добрив буде складно.
Ще одна критично залежна галузь - виробництво напівпровідників. Компанії-виробники використовують сірчану кислоту для очищення пластин. Серед виробників, які постраждали - тайванська компанія TSMC і південнокорейські Samsung та SK Hynix.
Нагадаємо, на тлі операції США та Ізраїля проти Ірану останній заявив, що заблокує цей важливий шлях. При цьому Корпус вартових ісламської революції обіцяв дозволити вільний прохід через Ормузьку протоку для тих країн, які вишлють послів США та Ізраїлю.
Після того, як у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Іран замінував Ормузьку протоку, це спровокувало різку реакцію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп виступив із заявою про так звані "серйозні наслідки" для Тегерана, якщо це правда.
