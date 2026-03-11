UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Несподіваний дефіцит: війна в Ірані вплинула на постачання ще одного важливого ресурсу

16:44 11.03.2026 Ср
2 хв
Важливий ресурс для добрив та напівпровідників опинився у дефіциті через ситуацію з Іраном
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: ситуація в Ормузькій протоці унеможливила стабільні постачання (Getty Images)

Війна з Іраном та блокада Ормузької протоки несподівано викликали дефіцит це одного важливого світового ресурсу. Мова йде про сірку.

Сірка - побічний продукт переробки нафти та газу. Вона вважається вузькоспеціалізованим товаром. Але при цьому сірка має критичне значення для виробництва добрив, хімікатів, комп'ютерних мікросхем і металообробки.

Вже відомо, що понад 44 тисячі компаній постраждали від перебоїв. Найбільше втрат зазнали компанії з Індії та Китаю, в останньому ціна на сірку зросла до безпрецедентних 672 долари за тонну. Також страждають Індонезія, Марокко та більшість країн Африки.

На Перську затоку та пов'язані з нею торгівельні шляхи припадає 45% світового експорту сірки. Понад 60% експортного обсягу купують виробники добрив: перебої нафтовидобутку та блокування Ормузької протоки загрожують скороченням виробництва.

Під загрозою може опинитися в першу чергу продовольча безпека, оскільки виробники металів можуть знайти альтернативні джерела постачання, а ось виробникам добрив буде складно.

Ще одна критично залежна галузь - виробництво напівпровідників. Компанії-виробники використовують сірчану кислоту для очищення пластин. Серед виробників, які постраждали - тайванська компанія TSMC і південнокорейські Samsung та SK Hynix.

Блокада Ормузької протоки

Нагадаємо, на тлі операції США та Ізраїля проти Ірану останній заявив, що заблокує цей важливий шлях. При цьому Корпус вартових ісламської революції обіцяв дозволити вільний прохід через Ормузьку протоку для тих країн, які вишлють послів США та Ізраїлю.

Після того, як у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Іран замінував Ормузьку протоку, це спровокувало різку реакцію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп виступив із заявою про так звані "серйозні наслідки" для Тегерана, якщо це правда.

Детальніше про Ормузьку протоку та її важливість для світової економіки - у матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранДобрива