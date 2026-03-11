Несподіваний дефіцит: війна в Ірані вплинула на постачання ще одного важливого ресурсу

Сірка - побічний продукт переробки нафти та газу. Вона вважається вузькоспеціалізованим товаром. Але при цьому сірка має критичне значення для виробництва добрив, хімікатів, комп'ютерних мікросхем і металообробки.

Вже відомо, що понад 44 тисячі компаній постраждали від перебоїв. Найбільше втрат зазнали компанії з Індії та Китаю, в останньому ціна на сірку зросла до безпрецедентних 672 долари за тонну. Також страждають Індонезія, Марокко та більшість країн Африки.

На Перську затоку та пов'язані з нею торгівельні шляхи припадає 45% світового експорту сірки. Понад 60% експортного обсягу купують виробники добрив: перебої нафтовидобутку та блокування Ормузької протоки загрожують скороченням виробництва.

Під загрозою може опинитися в першу чергу продовольча безпека, оскільки виробники металів можуть знайти альтернативні джерела постачання, а ось виробникам добрив буде складно.

Ще одна критично залежна галузь - виробництво напівпровідників. Компанії-виробники використовують сірчану кислоту для очищення пластин. Серед виробників, які постраждали - тайванська компанія TSMC і південнокорейські Samsung та SK Hynix.