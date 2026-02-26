Непроходимая "килзона" на 20 км: военные назвали особенность боев на Запорожье

"Больше всего столкновений у нас за последнее время уже традиционно на Гуляйпольском направлении. Довольно неспокойно и на других двух запорожских направлениях - на Ореховском и на Александровском, а также противник не оставляет попыток осуществлять обстрелы и удары дронами-камикадзе на Приднепровском или Херсонском", - рассказал Волошин.

По его словам, за минувшие сутки на юге зафиксировано 50 боевых столкновений, 36 из которых - на Гуляйпольском направлении.

Там враг пытался штурмовать украинские позиции в Гуляйполе, южнее и севернее этого населенного пункта.

Кроме того, враг попытался штурмовать украинские позиции возле Белогорья, а также возле населенных пунктов, которые идут на север от Гуляйполя - Доброполье, Прилуки, где противник пытался штурмовать украинские позиции и осуществлял попытки инфильтрации вглубь нашей обороны.

По словам спикера, в течение последних дней враг наносил меньше ударов дронами-камикадзе, однако количество авиационных ударов постоянно растет.

"За минувшие сутки зафиксировано более 20 авиаударов с применением 70 корректируемых авиационных бомб", - сообщил Волошин.

Он отметил, что стороны ежедневно все больше применяют на поле боя беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов. В частности, враг применяет до 2000 FPV дронов, 150-200 барражирующих боеприпасов и 200-250 дронов, которые работают как разведчики.

Кроме того, враг широко применяет в последнее время наземные роботизированные комплексы, на которых осуществляется и логистика, и эвакуация раненых с поля боя.

Относительно особенности боевых действий в степной зоне, Волошин рассказал, что линия боевого соприкосновения здесь составляет более 100 км. Враг не может незамеченным обойти украинские позиции, поэтому прибегает к другим средствам. Например, больше применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

"Одна из самых больших особенностей войны в степи - это то, что "килзона" у нас значительно шире, чем там, где пересеченная местность. Сегодня эта так называемая "килзона", то есть полоса от линии боевого соприкосновения, в которой наносится поражение по всему, что движется, можно так сказать, она уже у нас примерно доходит до 15, а то и до 20 км от линии боевого соприкосновения", - пояснил спикер.