Несовершеннолетний корректировал обстрелы Днепра по заказу своего отца-агента РФ

14:05 26.03.2026 Чт
2 мин
Какое наказание ему грозит?
aimg Татьяна Степанова
Фото: СБУ разоблачила несовершеннолетнего агента РФ (facebook com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины разоблачила несовершеннолетнего, который корректировал обстрелы Днепра по заказу своего отца-агента России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведка СБУ задержала в Днепре еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Им оказался завербованный врагом 17-летний местный житель, который наводил воздушные атаки рф по городу.

В январе этого года сотрудники СБУ задержали его отца, который также оказался корректировщиком.

Как установило расследование, несовершеннолетний сын "работал" на россиян вместе с отцом. По инструкциям главы семьи он объезжал прифронтовой город, пытаясь выявить локации промышленных объектов, которые могли выполнять оборонные заказы.

Фото: СБУ разоблачила несовершеннолетнего агента РФ (t.me/SBUkr)

После разведвылазок юноша "отчитывался" мужчине о заводах и предприятиях, которые, по мнению несовершеннолетнего, производили вооружение и боеприпасы. Среди прочего, он пересылал ему фото украинских объектов и их координаты на гугл-картах.

Собранные сведения "старший" агент обобщал для дальнейшей отправки руководителю (резиденту) агентурной группы, который находится на временно оккупированной территории Запорожской области.

В случае получения разведданных рашисты надеялись использовать их для подготовки новой серии обстрелов Днепра.

Сотрудники СБУ установили все обстоятельства разведывательно-подрывной деятельности вражеской ячейки, обезопасили локации потенциальных "целей" и задержали несовершеннолетнего агента.

Во время обысков у него изъяты смартфон и флеш-носитель, замаскированный в сложенном ноже, с доказательствами работы на ГРУ России.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание агентов РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что агент ФСБ хотел устроить диверсию в Кропивницком, но СБУ задержала российского агента "на горячем".

Недавно в Кропивницком правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке российских ударов по энергетической инфраструктуре. По данным следствия, она планировала установить на территории Кропивницкой ТЭЦ GPS-трекер, замаскированный под снег.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила "двойного" агента России и Беларуси. Он шпионил в Силах беспилотных систем ВСУ.

Также СБУ в Одессе разоблачила матроса морской охраны Госпогранслужбы. Он ездил на такси по городу и фотографировал военные объекты для российских спецслужб.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
