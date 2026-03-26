Несовершеннолетний корректировал обстрелы Днепра по заказу своего отца-агента РФ

Служба безопасности Украины разоблачила несовершеннолетнего, который корректировал обстрелы Днепра по заказу своего отца-агента России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведка СБУ задержала в Днепре еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Им оказался завербованный врагом 17-летний местный житель, который наводил воздушные атаки рф по городу.

В январе этого года сотрудники СБУ задержали его отца, который также оказался корректировщиком.

Как установило расследование, несовершеннолетний сын "работал" на россиян вместе с отцом. По инструкциям главы семьи он объезжал прифронтовой город, пытаясь выявить локации промышленных объектов, которые могли выполнять оборонные заказы.

Фото: СБУ разоблачила несовершеннолетнего агента РФ (t.me/SBUkr)

После разведвылазок юноша "отчитывался" мужчине о заводах и предприятиях, которые, по мнению несовершеннолетнего, производили вооружение и боеприпасы. Среди прочего, он пересылал ему фото украинских объектов и их координаты на гугл-картах.

Собранные сведения "старший" агент обобщал для дальнейшей отправки руководителю (резиденту) агентурной группы, который находится на временно оккупированной территории Запорожской области.

В случае получения разведданных рашисты надеялись использовать их для подготовки новой серии обстрелов Днепра.

Сотрудники СБУ установили все обстоятельства разведывательно-подрывной деятельности вражеской ячейки, обезопасили локации потенциальных "целей" и задержали несовершеннолетнего агента.

Во время обысков у него изъяты смартфон и флеш-носитель, замаскированный в сложенном ноже, с доказательствами работы на ГРУ России.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.