ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Хотел обесточить Кропивницкий: СБУ задержала агента ФСБ "на горячем"

10:32 26.03.2026 Чт
2 мин
Россияне пытались организовать диверсию руками жителя Кропивницкого
aimg Константин Широкун
Фото: СБУ задержала агента ФСБ "на горячем" (facebook.com/ssumariupol)

Агент ФСБ хотел устроить диверсию в Кропивницком, но СБУ задержала российского агента "на горячем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую попытку РФ осуществить масштабную диверсию в Кропивницком. По результатам действий на опережение задержан агент ФСБ, который готовил подрыв опорной электроподстанции", - отметили в СБУ.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он в комендантский час забирал самодельную бомбу из тайника на въезде в город.

По материалам дела, взрывчатка была снаряжена пластидом массой 300 грамм и мобильным телефоном для дистанционной активации.

План диверсии

Как установило расследование, агент собирался на такси перевезти бомбу к месту запланированной диверсии и заложить ее возле трансформаторов опорной электроподстанции для подрыва.

Таким образом РФ планировала уничтожить ключевой энергоузел, который питает большинство стратегических и социальных объектов города.

Что известно о подозреваемом

По материалам дела, задание ФСБ выполнял завербованный врагом местный безработный. В поле зрения россиян он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

Согласившись на обещание "быстрых заработков", агент получил от российских спецслужбистов координаты тайника с самодельным взрывным устройством и локацию запланированной диверсии. Во время обыска у задержанного изъята взрывчатка и смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Кропивницком правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке российских ударов по энергетической инфраструктуре. По данным следствия, она планировала установить на территории Кропивницкой ТЭЦ GPS-трекер, замаскированный под снег.

Также ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался скорректировать атаку дронов по энергетическим объектам Ровенской АЭС. По информации следствия, он устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач, за что был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН