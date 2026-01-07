ua en ru
Готовила ракетный удар по ТЭЦ: в Кропивницком разоблачили несовершеннолетнюю агентку ФСБ

Украина, Среда 07 января 2026 12:20
Готовила ракетный удар по ТЭЦ: в Кропивницком разоблачили несовершеннолетнюю агентку ФСБ
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одну корректировщицу ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Агенткой ФСБ оказалась 16-летняя жительница Кропивницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Готовила удар по ТЭЦ с помощью GPS-трекера

По данным следствия, девушка должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер. По его сигналу оккупанты планировали нанести ракетный удар по энергообъекту, чтобы оставить город без электроснабжения и тепла.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступный замысел и задержали фигурантку ночью у забора ТЭЦ - в момент, когда она пыталась активировать цифровой "маячок".

Вербовка через Telegram

Как установило расследование, российская спецслужба завербовала несовершеннолетнюю через Telegram-канал с предложениями "легкого заработка". Сначала ей поручили выполнить так называемое тестовое задание - снимать на видео объекты военной и критической инфраструктуры и передавать материалы куратору из ФСБ.

После этого девушка получила основное задание - подготовить ракетный удар по одному из крупнейших в регионе объектов тепло- и электрогенерации.

Фото: в Кропивницком разоблачили несовершеннолетнюю агентку ФСБ (t.me/SBUkr)

Средства из РФ и доказательства сотрудничества с ФСБ

Деньги на приобретение GPS-трекера агент получила непосредственно из России - на собственную банковскую карточку. Устройство она заказала в интернет-магазине, оплатила и забрала на почте.

Во время обысков у задержанной правоохранители изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По указанию врага злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны украинских военных.

