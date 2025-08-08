ua en ru
Несовершеннолетних втягивают в схемы незаконного выезда за границу, - ГПСУ

Пятница 08 августа 2025 11:30
Несовершеннолетних втягивают в схемы незаконного выезда за границу, - ГПСУ Фото иллюстративное: несовершеннолетних втягивают в схемы незаконного выезда за границу
Автор: Ірина Глухова

Организованные преступные группы, занимающиеся нелегальной переправкой людей через государственную границу, привлекают к своим схемам и несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Преступные организованные группы, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, привлекают к таким действиям и несовершеннолетних граждан Украины", - заявил он.

По словам Демченко, организаторы таких незаконных путешествий рассчитывают, что несовершеннолетние не будут нести уголовной ответственности.

В то же время, как проинформировал спикер ГПСУ, попытки незаконного пересечения фиксируются ежедневно. В отдельные дни их количество растет, в другие - уменьшается, но стабильного снижения или увеличения не наблюдается.

Пограничники ежедневно выявляют и задерживают нарушителей, которые пытаются попасть за границу вне законных пунктов пропуска.

Нелегальные схемы пересечения границы

Напомним, недавно на Закарпатье мужчины пытались переплести Тису на автомобильных камерах и таким образом пересечь украинскую границу, но их задержали пограничники.

Также шесть мужчин из Запорожской и Тернопольской областей задержали пограничники вблизи границы с Венгрией. Они пытались незаконно пересечь границу.

Еще ранее украинские пограничники разоблачили схему нелегальной переправки мужчин в Румынию. Уклонистов прятали в кузове грузовика, в котором перевозили скот.

