Неповнолітніх втягують у схеми незаконного виїзду за кордон, - ДПСУ
Організовані злочинні групи, що займаються нелегальним переправленням людей через державний кордон, залучають до своїх схем і неповнолітніх українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Злочинні організовані групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, залучають до таких дій і неповнолітніх громадян України", - заявив він.
За словами Демченка, організатори таких незаконних подорожей розраховують, що неповнолітні не нестимуть кримінальної відповідальності.
Водночас як проінформував речник ДПСУ, спроби незаконного перетину фіксуються щодня. В окремі дні їхня кількість зростає, в інші - зменшується, але стабільного зниження чи збільшення не спостерігається.
Прикордонники щоденно виявляють та затримують порушників, які намагаються потрапити за кордон поза законними пунктами пропуску.
Нелегальні схеми перетину кордону
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті чоловіки намагались переплести Тису на автомобільних камерах та таким чином перетнути український кордон, але їх затримали прикордонники.
Також шістьох чоловіків із Запорізької та Тернопільської областей затримали прикордонники поблизу кордону з Угорщиною. Вони намагалися незаконно перетнути кордон.
Ще раніше українські прикордонники викрили схему нелегального переправлення чоловіків до Румунії. Ухилянтів ховали в кузові вантажівки, в якій перевозили худобу.