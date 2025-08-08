Неповнолітніх втягують у схеми незаконного виїзду за кордон, - ДПСУ

Організовані злочинні групи, що займаються нелегальним переправленням людей через державний кордон, залучають до своїх схем і неповнолітніх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Злочинні організовані групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, залучають до таких дій і неповнолітніх громадян України", - заявив він.

За словами Демченка, організатори таких незаконних подорожей розраховують, що неповнолітні не нестимуть кримінальної відповідальності.

Водночас як проінформував речник ДПСУ, спроби незаконного перетину фіксуються щодня. В окремі дні їхня кількість зростає, в інші - зменшується, але стабільного зниження чи збільшення не спостерігається.

Прикордонники щоденно виявляють та затримують порушників, які намагаються потрапити за кордон поза законними пунктами пропуску.