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Хотели переплести Тису на автомобильных камерах: в ГПСУ обнаружили группу нарушителей

Среда 09 июля 2025 12:46
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Хотели переплести Тису на автомобильных камерах: в ГПСУ обнаружили группу нарушителей Фото: нарушители хотели переплести Тису на автомобильных камерах (dpsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

На Закарпатье мужчины пытались переплести Тису на автомобильных камерах и таким образом пересечь украинскую границу, но их задержали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пятерых мужчин - жителей Закарпатья, которые в сопровождении двух женщин шли к границе, остановили вчера вечером пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда. Каждый из мужчин имел при себе резиновые автомобильные камеры, с помощью которых все они собирались переплывать Тису, чтобы незаконно попасть в Венгрию", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что женщины, которые шли вместе с ними, должны были помочь нарушителям добраться до государственной границы. Заметив пограничников, злоумышленники попытались убежать. Чтобы их остановить, наряд совершил несколько предупредительных выстрелов вверх.

Разоблачить преступные намерения организаторов незаконной переправки мужчин за границу удалось благодаря информации, предоставленной офицерами оперативно-розыскного отдела "Дьяково".

Лиц, которые намеревались незаконно пересечь границу, привлекли к административной ответственности, следствие по делу продолжается.

Хотели переплести Тису на автомобильных камерах: в ГПСУ обнаружили группу нарушителей

Нелегальные схемы пересечения границы

Напомним, 10 января Национальная полиция сообщила о масштабных обысках по делам о незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели более 600 одновременных обысков.

Как отметили в полиции, злоумышленники через свои каналы помогли в пересечении сотням военнообязанных.

Кроме того, в январе этого года полицейские за сутки ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах Украины. Правоохранители вручили более 60 подозрений.

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ДПСУ Тиса Пограничники
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