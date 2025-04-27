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У Путина увидели "совпадения" с позицией США по войне после слов Трампа о Крыме

Москва, Воскресенье 27 апреля 2025 14:20
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У Путина увидели "совпадения" с позицией США по войне после слов Трампа о Крыме Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России резко увидели "совпадения" в их позиции и видением США по урегулированию войны. Это произошло после заявления Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Пескова попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что якобы Крым в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной останется российским.

"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал он.

При этом Песков заявил, что якобы "есть много элементов" в понимании Трампа по войне, "которые совпадают с нашей позицией".

Заявление Трампа о Крыме

Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью The Time заявил, что якобы Крым останется с Россией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, это понимают все, в частности президент Владимир Зеленский.

Добавим, что, по сообщениям западных СМИ, в мирном плане США предлагают признать Крым российским. Однако Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не откажется от своих территорий.

На этой неделе, 23 апреля, в Лондоне были наработаны новые предложения с учетом позиции Украины. Как отметил президент Украины, их передали Трампу.

Издание Reuters сообщает, что план США и Европы по Украине различаются, в частности в вопросе территорий, вступления в НАТО и санкций.

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