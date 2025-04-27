У Путина увидели "совпадения" с позицией США по войне после слов Трампа о Крыме

В России резко увидели "совпадения" в их позиции и видением США по урегулированию войны. Это произошло после заявления Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Пескова попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что якобы Крым в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной останется российским.

"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал он.

При этом Песков заявил, что якобы "есть много элементов" в понимании Трампа по войне, "которые совпадают с нашей позицией".

