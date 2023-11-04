В Непале произошло мощное землетрясение: погибли по меньшей мере 69 человек

В Непале произошло мощное землетрясение - власти западных регионов страны сообщают о по меньшей мере 69 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальный сейсмологический центр Непала сообщил, что магнитуда землетрясения составила 6,4 балла, но Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил магнитуду до 5,7.

Местные чиновники заявили, что пока не удалось установить контакт в районе вблизи эпицентра в Джаджаркоте. Местный чиновник Хариш Чандра Шарма заявил, что в его районе было убито по меньшей мере 34 человека, тогда как в соседнем районе Рукум-Вест полицейский Намарадж Бхаттараи сообщил о по меньшей мере 35 смертях.

"Спасительно-поисковые группы должны расчищать дороги, заблокированные сухими оползнями из-за землетрясения, чтобы добраться до пострадавших районов", - сказал Бхаттараи.

Рамиданда, где находится эпицентр, власти еще не добрались.

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il nordovest del Nepal. Si registrano oltre 50 morti, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Ил sisma ha auto origine a una profondità di 17,9 chilometri vicino alla città di Jumla. pic.twitter.com/fvruWyM727— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 3, 2023

Мощные землетрясения

В сентябре этого года в Марокко произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа магнитудой 6,8 балла. В результате было разрушено большое количество построек, а число жертв составило более 2600 человек.

А 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. По последним данным, число погибших только в Турции превысило 50 тысяч.

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