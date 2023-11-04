ua en ru
Сб, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Непалі стався потужний землетрус: загинуло щонайменше 69 людей

Субота 04 листопада 2023 01:33
UA EN RU
В Непалі стався потужний землетрус: загинуло щонайменше 69 людей Фото: в Непалі стався потужний землетрус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Непалі стався потужний землетрус - влада західних регіонів країни повідомляє про щонайменше 69 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національний сейсмологічний центр Непалу повідомив, що магнітуда землетрусу становила 6,4 бала, але Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив магнітуду до 5,7.

Місцеві чиновники заявили, що поки що не вдалося встановити контакт в районі поблизу епіцентру в Джаджаркоті. Місцевий чиновник Харіш Чандра Шарма заявив, що в його районі було вбито щонайменше 34 людини, тоді як у сусідньому районі Рукум-Вест поліцейський Намарадж Бхаттараї повідомив про щонайменше 35 смертей.

"Рятувально-пошукові групи повинні розчищати дороги, заблоковані сухими зсувами через землетрус, щоб дістатися до постраждалих районів", - сказав Бхаттараі.

Раміданда, де знаходиться епіцентр, влада ще не дісталася.

Потужні землетруси

В вересні цього року в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 бала. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а число жертв склало понад 2600 людей.

А 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 50 тисяч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Непал
NEWS
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше