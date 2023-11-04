В Непалі стався потужний землетрус: загинуло щонайменше 69 людей

В Непалі стався потужний землетрус - влада західних регіонів країни повідомляє про щонайменше 69 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національний сейсмологічний центр Непалу повідомив, що магнітуда землетрусу становила 6,4 бала, але Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив магнітуду до 5,7.

Місцеві чиновники заявили, що поки що не вдалося встановити контакт в районі поблизу епіцентру в Джаджаркоті. Місцевий чиновник Харіш Чандра Шарма заявив, що в його районі було вбито щонайменше 34 людини, тоді як у сусідньому районі Рукум-Вест поліцейський Намарадж Бхаттараї повідомив про щонайменше 35 смертей.

"Рятувально-пошукові групи повинні розчищати дороги, заблоковані сухими зсувами через землетрус, щоб дістатися до постраждалих районів", - сказав Бхаттараі.

Раміданда, де знаходиться епіцентр, влада ще не дісталася.

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il nordovest del Nepal.È stato avvertito anche in Cina e India,a Nuova Delhi. Si registrano oltre 50 morti, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Il sisma ha avuto origine a una profondità di 17,9 chilometri vicino alla città di Jumla. pic.twitter.com/fvruWyM727 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 3, 2023

Потужні землетруси

В вересні цього року в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 бала. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а число жертв склало понад 2600 людей.

А 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 50 тисяч.

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