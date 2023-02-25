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Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 50 тысяч

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Турция, Суббота 25 февраля 2023 21:20
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 50 тысяч Фото: спасатели продолжают разбирать развалины зданий в Турции (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

По последним данным, число жертв в результате землетрясений, поразивших Турцию и Сирию в начале этого месяца, превысило 50 000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera .

Только в Турции в результате стихийного бедствия погибли 44 218 человек, тогда как последнее объявленное число погибших в Сирии составило 5 914 человек.

Первое землетрясение, поразившее 6 февраля юго-восточную Турцию и северную Сирию, имело магнитуду 7,7, а второе - 7,6. По данным AFAD, с тех пор в регионе произошло более 9000 афтершоков.

Почти 240 тысяч спасателей, включая волонтеров, продолжают работать в 11 пострадавших от стихийного бедствия провинциях Турции, некоторые из районов остаются труднодоступными. Однако сообщений о том, что удалось кого-то найти живым, за последние три дня не поступало.

Всего в Турции пострадали около 20 миллионов человек, в Сирии – 8,8 миллиона.

В настоящее время в Турции зарегистрировано 173 000 разрушенных или серьезно поврежденных зданий, 530 000 человек были эвакуированы из зоны стихийного бедствия, причем более 1,9 миллиона человек нашли убежище в палатках, домах-контейнерах, гостиницах и общественных учреждениях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность перед скоростью.

Напомним, в центральной части Турции возле города Ниде в субботу, 25 февраля, произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3 балла.

На 278 часов после стихийного бедствия, произошедшего в Турции, в районе Дефне в Хатае, во время интенсивной работы поисково-спасательных команд из-под обломков здания спасли 45-летнего Хакана Ясиноглу.

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