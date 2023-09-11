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Количество жертв землетрясения в Марокко превысило 2600

Понедельник 11 сентября 2023 19:27
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Количество жертв землетрясения в Марокко превысило 2600 Фото: Количество жертв землетрясения в Марокко превысило 2600 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2 681 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

По новым официальным данным, число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Марокко в минувшую пятницу составляет 2 681 человек, из которых 2 530 - уже похоронены.

Согласно справке Министерства внутренних дел Марокко, в различных регионах страны пострадал 2 501 человек.

Последствия землетрясения унесли жизни десятка провинций, но больше всего пострадал Аль-Хауз, расположенный к югу от Марракеша и недалеко от эпицентра, где погиб 1591 человек, за ним следует Тарудант (809 погибших).

Землетрясение в Марокко

Согласно данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км в горном районе Игиль. Между тем Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) утверждает, что оно произошло на глубине 27 км, и изначально оценил магнитуду в 7 баллов.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что пока информация о пострадавших украинцах в Марокко не поступала.

Однако ситуацию продолжают отслеживать. Чтобы получить помощь, украинцам необходимо обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Рабате: +212 6 61 18 63 90.

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