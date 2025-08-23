Путін не готовий до змістовних переговорів та зустрічі, - Кислиця

Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес. Водночас глава Кремля не готовий до зустрічі.

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

Він зазначив, що зустріч у Білому домі в понеділок, де були президент України Володимир Зеленський, європейські лідери і президент США Дональд Трамп - стала головною подією останніх місяців.

"Я дійсно вірю, що справа просувається вперед, і просувається поступово... і це (зустріч - ред.) важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль", - заявив Кислиця.

Зазначимо, що напередодні ведуча NBC взяла інтерв'ю у глави російського МЗС Сергія Лаврова. У тій розмові представник РФ фактично заперечив бажання глави Кремля зустрічатися із Зеленським, щоб закінчити війну.

Кислиця у свою чергу підкреслив, що спроби керівництва РФ поставити під сумнів легітимність Зеленського як президента України, про що говорив Лавров - це давно відпрацьоване пропагандистське кліше.

"Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров", - сказав представник МЗС України.

Кислиця наголосив, що президент Трамп і його команда, а також керівництво України - мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб просунути цей процес вперед. Водночас він застеріг, що Москва свідомо затягує переговорний процес.

За його словами, РФ продовжує маніпулювати США та особисто Трампом. Однак вважає, що поступово адміністрації Сполучених Штатів дедалі краще розуміє, що РФ маніпулює.

Крім того, він додав, що не бачить "жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі - як двосторонньої, так і тристоронньої".

Також посадовець сказав, що питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту, над яким нині активно працюють фахівці. Перший варіант документу може бути готовий вже на початку наступного тижня.

При цьому Кислиця відкинув можливість участі РФ у вирішенні питань української безпеки.

"Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме - працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, які узгодять між собою гарантії безпеки… Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому", - заявив перший заступник міністра.