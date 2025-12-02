ua en ru
Нет никаких договоренностей с россиянами, только ложь, - Навроцкий

Польша, Вторник 02 декабря 2025 05:13
Нет никаких договоренностей с россиянами, только ложь, - Навроцкий Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией никогда не может быть никаких договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Навроцкого, которое обнародовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.

Кароль Навроцкий выступил во время церемонии по случаю Дня офицеров-курсантов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания.

"Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке. Есть только ложь, желание отобрать их дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских курсантов, офицеров и генералов", - сказал президент Польши.

Позиция Навроцкого в отношении России

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита к российскому диктатору Владимиру Путину.

На это министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Варшава приняла "действительно хорошее решение". Это очень хорошо демонстрирует принципиальную позицию Польши в той ситуации, которая сейчас сложилась.

Также Кароль Навроцкий во время визита в Прагу заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве и выразил надежду, что он примет приглашение.

Между прочим, РБК-Украина писало о том, что президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал "мирный план" США. Он отметил, что любые мирные планы сначала должны быть одобрены Украиной и не должны вознаграждать агрессора.

Навроцкий добавил, что все предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать один важный факт. Россия - это государство, которое не выполняет соглашения и не держит слово.

