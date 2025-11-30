Навроцкий отменил встречу с Орбаном после его визита к Путину
Президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита к российскому диктатору Владимиру Путину.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
В среду, 3 декабря, Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы.
В четверг польский президент в сопровождении жены должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с Орбаном.
По словам Пшидача, Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.
"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", отметил он.
Пшидач добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.
Визит Орбана к Путину
Напомним, 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время встречи Орбан заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине.
Путин, в свою очередь, не исключил, что переговоры России и США приведут к проведению "мирного саммита" в венгерском Будапеште.
Кроме того, позже венгерский премьер заявил, что завершить войну возможно только через возвращение Украины к статусу "буферного государства". Также он обвинил европейских лидеров в якобы стремлении продолжать конфликт ради финансовой выгоды.