Украина похвалила Навроцкого за "хорошее решение" по Орбану
В Украине приветствовали решение президента Польши Кароля Навроцкого отменить встречу с другом российского диктатора Владимира Путина - венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Сибига отметил, что Варшава приняла "действительно хорошее решение". Это очень хорошо демонстрирует принципиальную позицию Польши в той ситуации, которая сейчас сложилась.
"Это действительно хорошее решение. Это демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша", - написал министр.
Напомним, что 28 ноября Орбан прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Путиным. Еще во время встречи венгерский премьер заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. А Путин, в свою очередь, не исключил, что переговоры России и США приведут к проведению "мирного саммита" в венгерском Будапеште.
Позже венгерский премьер сделал очередное антиукраинское и антиевропейское заявление. В частности, друг Путина заявил, что завершить войну возможно только через возвращение Украины к статусу "буферного государства". Также он обвинил европейских лидеров в якобы стремлении продолжать конфликт ради финансовой выгоды.
После этого скандального заявления и учитывая визит Орбана в логово Путина, президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить встречу с премьер-министром Венгрии. Посещение Навроцким Венгрии ограничится саммитом президентом в Эстергоме.