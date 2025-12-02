Немає жодних домовленостей з росіянами, лише брехня, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з Росією ніколи не може бути жодних домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ Навроцького, який оприлюднив голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький у соцмережі X .

"Історичні події також дають урок для сучасної Польщі та поляків: немає жодних домовленостей з москалями ні в XIX столітті, ні в XX столітті, ні в XXI столітті. Є лише брехня, бажання відібрати їхній дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, з глибокою вірою в польських курсантів, офіцерів і генералів", - сказав президент Польщі.

Кароль Навроцький виступив під час церемонії з нагоди Дня офіцерів-курсантів у 195-ту річницю початку Листопадового повстання.

Позиція Навроцього щодо Росії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після його візиту до російського диктатора Володимира Путіна.

На це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Варшава прийняла "справді гарне рішення". Це дуже добре демонструє принципову позицію Польщі в тій ситуації, яка зараз склалася.

Також Кароль Навроцький під час візиту до Праги заявив, що чекає на президента України Володимира Зеленського у Варшаві і висловив сподівання, що він прийме запрошення.

Між іншим, РБК-Україна писало про те, що президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував "мирний план" США. Він зазначив, що будь-які мирні плани спочатку повинні бути схвалені Україною та не повинні винагороджувати агресора.

Навроцький додав, що усі пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати один важливий факт. Росія - це держава, яка не виконує угоди та не дотримується слова.