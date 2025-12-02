ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Немає жодних домовленостей з росіянами, лише брехня, - Навроцький

Польща, Вівторок 02 грудня 2025 05:13
UA EN RU
Немає жодних домовленостей з росіянами, лише брехня, - Навроцький Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з Росією ніколи не може бути жодних домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ Навроцького, який оприлюднив голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький у соцмережі X.

Кароль Навроцький виступив під час церемонії з нагоди Дня офіцерів-курсантів у 195-ту річницю початку Листопадового повстання.

"Історичні події також дають урок для сучасної Польщі та поляків: немає жодних домовленостей з москалями ні в XIX столітті, ні в XX столітті, ні в XXI столітті. Є лише брехня, бажання відібрати їхній дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, з глибокою вірою в польських курсантів, офіцерів і генералів", - сказав президент Польщі.

Позиція Навроцього щодо Росії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після його візиту до російського диктатора Володимира Путіна.

На це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Варшава прийняла "справді гарне рішення". Це дуже добре демонструє принципову позицію Польщі в тій ситуації, яка зараз склалася.

Також Кароль Навроцький під час візиту до Праги заявив, що чекає на президента України Володимира Зеленського у Варшаві і висловив сподівання, що він прийме запрошення.

Між іншим, РБК-Україна писало про те, що президент Польщі Кароль Навроцький розкритикував "мирний план" США. Він зазначив, що будь-які мирні плани спочатку повинні бути схвалені Україною та не повинні винагороджувати агресора.

Навроцький додав, що усі пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати один важливий факт. Росія - це держава, яка не виконує угоди та не дотримується слова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Російська Федерація
Новини
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить