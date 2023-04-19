Болгария временно запретила импорт продовольствия из Украины

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, однако он не распространяется на транзитные товары.

Об этом сообщил и.о. премьер-министра Болгарии Гылыб Донев, пишет РБК-Украина со ссылкой на BNR .

"Основная причина состоит в том, что за последний год, вопреки идее так называемых "коридоров солидарности", значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов" со стороны других стран, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса", - сказал он.

Донев надеется, что "Брюссель услышит и поймет позиции" таких стран-членов ЕС, как Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии, и переосмыслит свою позицию.

Он подчеркнул, что Болгария остается солидарной с Украиной, но "банкротство болгарских сельхозпроизводителей ничем не будут способствовать ее делу".

Пока нет информации о том, как долго будет действовать временный запрет на ввоз продуктов питания из Украины. Решение по этому направлению правительство должно принять сегодня на заседании.

Напомним, сначала Польша запретила ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения. Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии и Румынии.

Однако вчера Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна.

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