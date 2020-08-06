ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд відклав розгляд позову офшорів Суркісів до ПриватБанку

Київ, Четвер 06 серпня 2020 17:45
Суд відклав розгляд позову офшорів Суркісів до ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розгляд справи продовжиться 14 серпня

Печерський районний суд відклав розгляд позову офшорних компаній, пов’язаних з родиною Суркісів, до "ПриватБанку". Позивачі хотіли зобов'язати Державну виконавчу службу примусово стягнути з "ПриватБанку" 245 млн доларів.

Про це юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв сказав на брифінгу після судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив юрист, засідання було коротким і суд відклав розгляд справи на 14 серпня.

За його словам, представник позивача подав клопотання про зміну заяві. У свою чергу "ПриватБанк" також подав клопотання про відкладення розгляду справи, через те, що повістка і документи були отримані лише сьогодні.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" сьогодні отримав повістку про виклик на судове засідання Печерського районного суду м. Києва у справі за позовом офшорних компаній.

Позивачі просять суд зобов'язати органи Державної виконавчої служби стягнути з банку кошти.

Юридичний радник "ПриватБанку" Андрій Пожидаєв пояснив суть позову офшорних компаній. За його словами, вони просять суд визначити суми та умови стягнення коштів з "ПриватБанку". У 2017 році Печерський суд вже виносив рішення щодо того, що "ПриватБанк" має виконувати умови депозитних договорів.

Пожидаєв уточнив, що мова йде про 245 млн доларів шести офшорних компаній, пов’язаних з родиною Суркісів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ПриватБанкСуркис
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся