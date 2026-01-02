ua en ru
Непогода парализовала аэропорт возле Амстердама: почти 450 рейсов отменены и задержаны

Амстердам, Пятница 02 января 2026 23:37
Непогода парализовала аэропорт возле Амстердама: почти 450 рейсов отменены и задержаны
Автор: Марина Балабан

В аэропорту Схипхол близ Амстердама в пятницу, 2 января, из-за неблагоприятных погодных условий было отменено и задержано около 450 авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание nltimes.nl.

Сообщается, что причиной отмены рейсов стали снегопады и сильные порывы ветра.

По данным издания, по состоянию на утро 2 января авиакомпании отменили 56 рейсов на вылет и еще 58 - на прилет.

Кроме этого, более 330 рейсов выполнялись с задержками - от нескольких минут до нескольких часов.

Аналогичные трудности фиксировались и в аэропортах Эйндховена и Роттердам-Гаага.

Пассажирам советуют заранее проверять информацию о своих рейсах и учитывать сложные погодные условия.

Подъезд к аэропорту затруднен из-за гололеда и сильного ветра, а автомагистраль A5 вблизи Схипхола временно перекрыли после ДТП.

Непогода в Украине

В конце декабря 2025 года сообщалось, что снег и ветер парализовали Прикарпатье. Частично без электроснабжения остались 6 населенных пунктов - 668 абонентов.

Из-за сильной непогоды в Ивано-Франковской области осложнилось движение транспорта, водители массово застревали на заснеженных дорогах, а подразделения ГСЧС Украины отбуксировали авто и эвакуировали десятки людей, в том числе детей.

В тот же день непогода накрыла еще один регион: на Житомирщине спасатели ГСЧС убирали поваленные деревья и спасали водителей.

Кроме того, в селе Топорище Житомирского района специалисты ГСЧС оказали помощь водителю автобуса, который съехал на обочину и из-за гололеда не мог продолжить движение.

