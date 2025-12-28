ua en ru
Непогода парализовала дороги Франковщины: спасатели эвакуировали десятки людей (видео)

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 20:56
UA EN RU
Непогода парализовала дороги Франковщины: спасатели эвакуировали десятки людей (видео) Фото: Непогода парализовала дороги Франковщины (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Сильная непогода осложнила движение транспорта в Ивано-Франковской области, оставив водителей в ловушке на заснеженных дорогах. К спасению людей привлекли подразделения ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС в Telegram.

В результате ухудшения погодных условий на автодорогах Франковщины спасатели ГСЧС отбуксировали 12 легковых автомобилей и автобус.

Также эвакуированы 32 человека, среди которых 7 детей, которые оказались в сложной дорожной ситуации.

Чрезвычайники призывают водителей быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок во время непогоды.

В последние дни погодные условия в западных областях Украины существенно ухудшились - снег, гололедица и порывистый ветер значительно затрудняют движение транспорта.

ГСЧС регулярно сообщает о случаях, когда водители не могут самостоятельно преодолеть заснеженные или скользкие участки дорог.

Напомним, ГСЧС предупреждает, что в понедельник, 29 декабря, на автодорогах по всей Украине, в частности в Киеве и Киевской области, прогнозируется гололедица. Ухудшение погоды может осложнить работу коммунальных и энергетических служб, а также существенно повлиять на движение транспорта.

Кроме того, синоптики ожидают сильные порывы ветра и метели, что повышает риск аварийных ситуаций. Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными на дорогах.

На фоне непогоды в Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса. Транспортное средство, в котором находились десятки пассажиров, съехал с дороги и перевернулся на бок. Известно об одном погибшем и пятерых пострадавших, среди которых - ребенок.

РБК-Украина ранее писало, что синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. Согласно их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.

