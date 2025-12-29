ua en ru
Снег и ветер парализовали Прикарпатье: есть погибший, десятки пострадавших и обесточенные села

Понедельник 29 декабря 2025 14:56
UA EN RU
Снег и ветер парализовали Прикарпатье: есть погибший, десятки пострадавших и обесточенные села Фото: В Ивано-Франковской области непогода парализовала дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На Ивано-Франковщине продолжается ликвидация последствий сложных погодных условий - мокрого снега и порывистого ветра. Спасатели работают в усиленном режиме, несколько населенных пунктов остаются без света.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и председатель Ивано-Франковского ОГА Светлана Онищук.

За сутки осуществлено 17 выездов для ликвидации последствий непогоды. В результате ДТП травмированы 16 человек, из них трое детей, еще один человек погиб. Из снежных заносов спасатели освободили 13 транспортных средств, в которых находились 27 человек, в том числе 12 детей - их доставили в пункт несокрушимости в Городенке.

К работам привлечено более 60 спасателей и 17 единиц техники, в том числе снегоболотоход "БОГУН". Продолжается расчистка автодороги Р-24 Городенка - Залещики. На автодорогах государственного и местного значения работает дорожная техника.

Кроме того, из-за непогоды частично без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов - 668 абонентов. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильной непогоды в Ивано-Франковской области осложнилось движение транспорта, водители массово застревали на заснеженных дорогах, а подразделения ГСЧС Украины отбуксировали авто и эвакуировали десятки людей, в том числе детей.

Также мы рассказывали, что конец декабря и начало января в Украине будут со снегопадами почти по всей стране и сильными морозами, особенно на северо-востоке. По прогнозу Укргидрометцентра, Новый год начнется со снега и резкого похолодания, с температурой до -16 градусов в восточных регионах.

