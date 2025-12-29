Снег и ветер парализовали Прикарпатье: есть погибший, десятки пострадавших и обесточенные села

На Ивано-Франковщине продолжается ликвидация последствий сложных погодных условий - мокрого снега и порывистого ветра. Спасатели работают в усиленном режиме, несколько населенных пунктов остаются без света.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и председатель Ивано-Франковского ОГА Светлана Онищук .

За сутки осуществлено 17 выездов для ликвидации последствий непогоды. В результате ДТП травмированы 16 человек, из них трое детей, еще один человек погиб. Из снежных заносов спасатели освободили 13 транспортных средств, в которых находились 27 человек, в том числе 12 детей - их доставили в пункт несокрушимости в Городенке.

К работам привлечено более 60 спасателей и 17 единиц техники, в том числе снегоболотоход "БОГУН". Продолжается расчистка автодороги Р-24 Городенка - Залещики. На автодорогах государственного и местного значения работает дорожная техника.

Кроме того, из-за непогоды частично без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов - 668 абонентов. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.