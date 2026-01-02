Негода паралізувала аеропорт біля Амстердаму: майже 450 рейсів скасовано та затримано
В аеропорту Схіпгол поблизу Амстердама в п’ятницю, 2 січня, через несприятливі погодні умови було скасовано та затримано близько 450 авіарейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання nltimes.nl.
Повідомляється, що причиною скасування рейсів стали снігопади та сильні пориви вітру.
За даними видання, станом на ранок 2 січня авіакомпанії скасували 56 рейсів на виліт і ще 58 - на приліт.
Окрім цього, понад 330 рейсів виконувалися із затримками - від кількох хвилин до кількох годин.
Аналогічні труднощі фіксувалися й в аеропортах Ейндховена та Роттердам-Гаага.
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію про свої рейси та враховувати складні погодні умови.
Доїзд до аеропорту ускладнений через ожеледицю та сильний вітер, а автомагістраль A5 поблизу Схіпгола тимчасово перекрили після ДТП.
Негода в Україні
Наприкінці грудня 2025 року повідомлялось, що сніг і вітер паралізували Прикарпаття. Частково без електропостачання залишились 6 населених пунктів - 668 абонентів.
Через сильну негоду в Івано-Франківській області ускладнився рух транспорту, водії масово застрягали на засніжених дорогах, а підрозділи ДСНС України відбуксирували авто та евакуювали десятки людей, зокрема дітей.
Того ж дня негода накрила ще один регіон: на Житомирщині рятувальники ДСНС прибирали звалені дерева та рятували водіїв.
Крім того, у селі Топорище Житомирського району фахівці ДСНС надали допомогу водієві автобуса, який з’їхав на узбіччя та через ожеледицю не міг продовжити рух.