Негода паралізувала аеропорт біля Амстердаму: майже 450 рейсів скасовано та затримано

В аеропорту Схіпгол поблизу Амстердама в п’ятницю, 2 січня, через несприятливі погодні умови було скасовано та затримано близько 450 авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання nltimes.nl .

Повідомляється, що причиною скасування рейсів стали снігопади та сильні пориви вітру.

За даними видання, станом на ранок 2 січня авіакомпанії скасували 56 рейсів на виліт і ще 58 - на приліт.

Окрім цього, понад 330 рейсів виконувалися із затримками - від кількох хвилин до кількох годин.

Аналогічні труднощі фіксувалися й в аеропортах Ейндховена та Роттердам-Гаага.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію про свої рейси та враховувати складні погодні умови.

Доїзд до аеропорту ускладнений через ожеледицю та сильний вітер, а автомагістраль A5 поблизу Схіпгола тимчасово перекрили після ДТП.