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У НАБУ розповіли деталі підозри Білоцерковцю

Новини » Політика    15.10.2019 - 14:19
У НАБУ розповіли деталі підозри Білоцерковцю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Білоцерковця підозрюють у приховуванні інформації про будинок у Києві

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює колишнього народного депутата Дмитра Білоцерковця в недостовірному декларуванні на 3,8 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Повідомляється, що детективи НАБУ повідомили Білоцерковцю про підозру у недостовірному декларуванні відомостей.

"Слідство встановило, що колишній народний депутат вніс недостовірні відомості в електронні декларації за 2016 і 2017, не задекларувавши користування нерухомим майном в місті Києві вартістю 3,8 млн гривень, що належить на праві власності близькому родичу", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ уточнили, що розслідування цих фактів триває з березня 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жевага. До цього йому заочно повідомили про підозру в організації схеми з розтраті 2,5 млрд гривень "Фінанси і Кредит".

Крім того, раніше колишньому народному депутату Станіславу Березкіну обрали запобіжний захід у вигляді застави в 15 мільйонів гривень через його ймовірну причетність до розкрадання коштів "Ощадбанку".

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