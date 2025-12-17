Негативная тенденция: в НАБУ рассказали, какие сложности с экстрадицией Миндича и Цукермана

Лица, скрывающиеся от украинского правосудия в других странах, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах. Это же касается и бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле "Мидас".
Об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, возможна ли экстрадиция Миндича и Цукермана или судебный процесс в Израиле, Абакумов отметил, что сейчас прорабатываются все доступные юридические механизмы, в том числе и вопрос экстрадиции.
"Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах - мол, здесь опасно, а там безопаснее", - пояснил он.
В то же время, по словам руководителя подразделения детективов, Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.
Абакумов отметил, что сейчас НАБУ работает в этом направлении и будет использовать каждый правовой инструмент - будь то экстрадиция или другие формы международно-правового взаимодействия.
"Ключевое для нас - чтобы эти люди не избежали ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека граждане Израиля, которые скрываются в Израиле", - отметил он.
Напомним, бизнесмен Тимур Миндич является одним из фигурантов громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме". НАБУ и САП 10 ноября опубликовали так называемые "пленки Миндича", которые свидетельствуют о том, что в "Энергоатоме" работала схема откатов - от фирм-подрядчиков требовали 10-15% от суммы сделки.
К скандалу также оказались причастны уже экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, которые подали в отставку. Также Мнидича подозревают в давлении на нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, который занимал ранее пост министра обороны.
РБК-Украина писало, что СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены по делу "пленок Миндича".
Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен, который выехал из Украины около двух месяцев назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.
Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).
Недавно Центральное управление НАБУ объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.