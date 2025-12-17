Негативная тенденция: в НАБУ рассказали, какие сложности с экстрадицией Миндича и Цукермана

Отвечая на вопрос, возможна ли экстрадиция Миндича и Цукермана или судебный процесс в Израиле, Абакумов отметил, что сейчас прорабатываются все доступные юридические механизмы, в том числе и вопрос экстрадиции.

"Есть определенная общая негативная тенденция: лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в тамошних судах - мол, здесь опасно, а там безопаснее", - пояснил он.

В то же время, по словам руководителя подразделения детективов, Украина уже имеет положительный опыт сотрудничества с другими государствами в вопросах экстрадиции лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Абакумов отметил, что сейчас НАБУ работает в этом направлении и будет использовать каждый правовой инструмент - будь то экстрадиция или другие формы международно-правового взаимодействия.

"Ключевое для нас - чтобы эти люди не избежали ответственности, где бы они ни находились физически. Но основной сложностью может быть тот факт, что эти два человека граждане Израиля, которые скрываются в Израиле", - отметил он.