Туман, но без осадков: какой будет погода в Украине 21 декабря
В Украине завтра, 21 декабря, существенных осадков не прогнозируется, однако ожидается туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра будет облачно, без существенных осадков. В то же время ожидается туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла).
Погода в Киеве
В Киеве завтра будет облачно, без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киева.
Ожидается туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
