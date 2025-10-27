Недекларирование имущества: еще одно дело главы АМКУ Кириленко направили в суд

"Прокурор САП по материалам детективов НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению руководителя Антимонопольного комитета Украины и его близкого лица в недекларировании имущества и пособничестве в незаконном обогащении соответственно", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в декларации за 2024 год Кириленко не указал данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых ему инкриминируется в другом уголовном производстве - по факту незаконного обогащения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Жену чиновника обвиняют в пособничестве в незаконном обогащении на более 72 млн гривен, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины.