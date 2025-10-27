Недекларирование имущества: еще одно дело главы АМКУ Кириленко направили в суд

Дело в отношении главы АМКУ Павла Кириленко и его жены направили в суд. Их обвиняют в недекларировании имущества и пособничестве в незаконном обогащении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Прокурор САП по материалам детективов НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению руководителя Антимонопольного комитета Украины и его близкого лица в недекларировании имущества и пособничестве в незаконном обогащении соответственно", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования установлено, что в декларации за 2024 год Кириленко не указал данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых ему инкриминируется в другом уголовном производстве - по факту незаконного обогащения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
Жену чиновника обвиняют в пособничестве в незаконном обогащении на более 72 млн гривен, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины.
По данным следствия, в 2020-2023 годах, будучи председателем Донецкой областной государственной администрации, Павел Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль. Все имущество было зарегистрировано на родственников его жены. Речь идет о:
Разница между стоимостью приобретенного имущества и имеющимися средствами Кириленко и его жены составила 72,1 млн гривен.
Чиновнику было сообщено о подозрении в середине июля 2024 года.
Уже в конце августа ему избрали меру пресечения, но в тот же день за него внесли залог в полном размере.
5 июня 2025 года Кириленко объявили о новом подозрении в недекларировании имущества. Также подозрение объявили и его жене.