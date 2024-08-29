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Дело Кириленко: за чиновника внесли залог в полном размере

Четверг 29 августа 2024 15:53
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Дело Кириленко: за чиновника внесли залог в полном размере Фото: Павел Кириленко, глава Антимонопольного комитета Украины (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Вчера, 28 августа, главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко была избрана мера пресечения. В тот же день за него внесли залог в полном размере.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

Стоит добавить, что Кириленко избрали меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен, а также обязательство носить электронный браслет.

В то же время детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) просили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 120 млн гривен.

Дело Кириленко

В середине августа 2024 года НАБУ сообщило Кириленко подозрение в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.

Согласно данным следствия, бывший глава Донецкой областной военной администрации (ОВА), в период с 2020 по 2023 год, стал владельцем:

  • 21 объекта недвижимого имущества;
  • люксового автомобиля.

В то же время разница между стоимостью вышеупомянутого имущества, а также финансовым состоянием Кириленко и его жены составила 56, 2 миллиона гривен. В частности председатель Антимонопольного комитета не задекламировал имущество.

Как и упоминалось выше, вчера Кириленко избрали меру пресечения.

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