Главная » Новости » Война в Украине

"Нечестность имеет цену": Сырский на Донбассе пригрозил командирам за замалчивание правды

Украина, Суббота 25 октября 2025 21:55
Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выдвинул командирам на фронте требование не искажать и не скрывать информацию о реальном состоянии событий на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского.

Сырский сообщил, что совершил поездку на одно из горячих направлений фронта - Покровское. Там он встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на самом направлении и непосредственно в Покровске.

"Заслушал доклады по оперативной обстановке. Обсудили комплекс вопросов с целью усиления устойчивости нашей обороны, недопущения дальнейшего продвижения противника. Актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении", - отметил он.

Сырский добавил, что ведется работа над обеспечением войск всем необходимым, в частности средствами для борьбы с дронами и артиллерией врага. Также он выдвинул командирам категорическое требование - о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации на направлениях.

"Нечестность имеет слишком высокую цену - жизнь наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", - подчеркнул Головко.

Напомним, украинские воины с сентября продолжают контрнаступление под Добропольем. По словам Сырского, ВСУ смогли освободить от российских оккупантов более 180 квадратных километров территории.

А 22 октября украинские защитники освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Также им удалось пополнить обменный фонд.

Покровск Война в Украине Александр Сырский
