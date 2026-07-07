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В Украине меняют правила для домашнего интернета: что нужно знать

18:24 07.07.2026 Вт
2 мин
Изменения упростят жизнь владельцам роутеров и другого оборудования во время отключения
aimg Ирина Гамерская
В Украине меняют правила для домашнего интернета: что нужно знать Фото: домашний интернет в Украине станет доступнее (Getty Images)
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Чтобы украинцы имели больше возможностей для поддержания связи при отключении света, государство упрощает требования к домашнему оборудованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Главное:

  • Упрощение процедур: НКРЭКУ одобрила проект, позволяющий подключать маломощное оборудование (роутеры, оптические терминалы, сигнализацию) без устройства отдельных узлов учета.
  • Увеличение мощности: Допустимую мощность таких электроустановок планируют повысить втрое - с 0,1 кВт до 0,3 кВт.
  • Цель изменений: Обеспечение стабильной связи и доступа в интернет для населения во время воздушных тревог и перебоев с электроснабжением.
  • Прозрачность расчетов: Постановление также усовершенствует порядок определения потребления электроэнергии для таких устройств и сроки выплат для владельцев домашних солнечных станций ("зеленый" тариф).
  • Следующий шаг: Проект будет обнародован на официальном сайте НКРЭКУ для общественного обсуждения и получения предложений.

Регулятор (НКРЭКУ) одобрил проект изменений к Правилам розничного рынка электроэнергии. Цель инициативы - помочь потребителям оставаться на связи и иметь доступ к интернету при отключении света.

Что предлагают изменить:

Проект постановления предусматривает увеличение допустимой мощности электроустановок, которые можно подключать без устройства отдельного узла учета - с 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Что это даст потребителям:

Это позволит без лишних бюрократических процедур использовать устройства, необходимые для работы Интернета и безопасности, в частности:

  • Роутеры;
  • Оптические сетевые терминалы (ONT);
  • системы охранной сигнализации;
  • Остальные маломощные устройства для передачи данных.

Дополнительные изменения:

Документ также уточняет порядок определения объемов потребления электроэнергии такими установками.

Кроме того, проект совершенствует механизм расчетов и сроки предоставления данных о выплатах частным домохозяйствам, пользующимся "зеленым" тарифом. Это должно сделать взаимодействие на рынке электроэнергии более прозрачным.

Проект готовят к обнародованию на сайте НКРЭКУ, где его смогут обсудить и внести свои предложения все заинтересованные стороны.

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