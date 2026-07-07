В Украине меняют правила для домашнего интернета: что нужно знать

Чтобы украинцы имели больше возможностей для поддержания связи при отключении света, государство упрощает требования к домашнему оборудованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Главное:

Упрощение процедур: НКРЭКУ одобрила проект, позволяющий подключать маломощное оборудование (роутеры, оптические терминалы, сигнализацию) без устройства отдельных узлов учета.

НКРЭКУ одобрила проект, позволяющий подключать маломощное оборудование (роутеры, оптические терминалы, сигнализацию) без устройства отдельных узлов учета. Увеличение мощности: Допустимую мощность таких электроустановок планируют повысить втрое - с 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Допустимую мощность таких электроустановок планируют повысить втрое - с 0,1 кВт до 0,3 кВт. Цель изменений: Обеспечение стабильной связи и доступа в интернет для населения во время воздушных тревог и перебоев с электроснабжением.

Обеспечение стабильной связи и доступа в интернет для населения во время воздушных тревог и перебоев с электроснабжением. Прозрачность расчетов: Постановление также усовершенствует порядок определения потребления электроэнергии для таких устройств и сроки выплат для владельцев домашних солнечных станций ("зеленый" тариф).

Постановление также усовершенствует порядок определения потребления электроэнергии для таких устройств и сроки выплат для владельцев домашних солнечных станций ("зеленый" тариф). Следующий шаг: Проект будет обнародован на официальном сайте НКРЭКУ для общественного обсуждения и получения предложений.

Регулятор (НКРЭКУ) одобрил проект изменений к Правилам розничного рынка электроэнергии. Цель инициативы - помочь потребителям оставаться на связи и иметь доступ к интернету при отключении света.

Что предлагают изменить:

Проект постановления предусматривает увеличение допустимой мощности электроустановок, которые можно подключать без устройства отдельного узла учета - с 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Что это даст потребителям:

Это позволит без лишних бюрократических процедур использовать устройства, необходимые для работы Интернета и безопасности, в частности:

Роутеры;

Оптические сетевые терминалы (ONT);

системы охранной сигнализации;

Остальные маломощные устройства для передачи данных.

Дополнительные изменения:

Документ также уточняет порядок определения объемов потребления электроэнергии такими установками.

Кроме того, проект совершенствует механизм расчетов и сроки предоставления данных о выплатах частным домохозяйствам, пользующимся "зеленым" тарифом. Это должно сделать взаимодействие на рынке электроэнергии более прозрачным.

Проект готовят к обнародованию на сайте НКРЭКУ, где его смогут обсудить и внести свои предложения все заинтересованные стороны.