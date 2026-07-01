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Россия сделала ИИ-фейк о "разгроме" ВСУ под Лиманом

15:54 01.07.2026 Ср
2 мин
В сети раскрыли очередную информационную атаку РФ
aimg Сергей Козачук
Россия сделала ИИ-фейк о "разгроме" ВСУ под Лиманом Фото: РФ распространяет фейки о ВСУ (Getty Images)
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Российская пропаганда запустила фейк о якобы разгроме подразделений ТрО на Лиманском направлении. В поддельном видео использовали искусственно сгенерированный голос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали вражеского вброса

По информации ЦПИ, в сети начало распространяться видео, в котором мужчина в форме представлен как военнослужащий 120-й отдельной бригады ТРО. Он рассказывает о якобы "полном разгроме" украинских подразделений.

На записи "спикер" также утверждает, что военное командование якобы сбежало, оставив личный состав на произвол судьбы.

Анализ этого видео доказал, что лицо автора изменили с помощью технологии deepfake, а его голос полностью роботизирован и искусственно сгенерирован.

Первоисточником вброса стал вновь аккаунт, недавно распространявший другой фейк о якобы коллапсе логистики в 57-й ОМПБр.

Эту дезинформацию вскоре подхватила российская пропаганда.

Россия сделала ИИ-фейк о &quot;разгроме&quot; ВСУ под Лиманом Фото: РФ распространяет фейки о ВСУ (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Какова цель операции врага

Организаторы этой кампании пытаются посеять панику в украинском обществе. Враг намеренно создает иллюзию обрушения фронта, маскируя это под "обращение украинских солдат".

"Целью таких системных информационных операций является деморализация украинского общества и подрыв доверия к командованию Сил обороны", - отмечают в ЦПИ.

Российские ИПСО и дезинформация

Российская пропаганда регулярно прибегает к созданию вымышленных поводов и распространению фейков для информационного давления.

В частности, в мае российские источники активно тиражировали дезинформацию о якобы утрате Украиной контроля над приграничьем. Тогда Россия заявила о якобы "захвате Обильного" на Сумщине, однако украинские военные четко объяснили, что происходит на самом деле, опроверг фейк о разгроме и продвижении врага.

Кроме выдумок об "успехах" на поле боя, Кремль организует масштабные международные провокации. Так, Генштаб ответил на вброс о якобы "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области, назвав заявления РФ попыткой искусственно втянуть Беларусь в войну.

Параллельно с этим захватчики давят на гражданское население в оккупации. Ранее стало известно, как РФ превратила "последние звонки" в ловушку для выпускников в оккупации.

В то же время Силы обороны продолжают действовать на опережение - в частности для защиты южных регионов вокруг Одессы строят круговую оборону , цель которой ранее подробно объяснили военные.

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