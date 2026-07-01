Россия сделала ИИ-фейк о "разгроме" ВСУ под Лиманом

Российская пропаганда запустила фейк о якобы разгроме подразделений ТрО на Лиманском направлении. В поддельном видео использовали искусственно сгенерированный голос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Детали вражеского вброса

По информации ЦПИ, в сети начало распространяться видео, в котором мужчина в форме представлен как военнослужащий 120-й отдельной бригады ТРО. Он рассказывает о якобы "полном разгроме" украинских подразделений.

На записи "спикер" также утверждает, что военное командование якобы сбежало, оставив личный состав на произвол судьбы.

Анализ этого видео доказал, что лицо автора изменили с помощью технологии deepfake, а его голос полностью роботизирован и искусственно сгенерирован.

Первоисточником вброса стал вновь аккаунт, недавно распространявший другой фейк о якобы коллапсе логистики в 57-й ОМПБр.

Эту дезинформацию вскоре подхватила российская пропаганда.

Фото: РФ распространяет фейки о ВСУ (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Какова цель операции врага

Организаторы этой кампании пытаются посеять панику в украинском обществе. Враг намеренно создает иллюзию обрушения фронта, маскируя это под "обращение украинских солдат".

"Целью таких системных информационных операций является деморализация украинского общества и подрыв доверия к командованию Сил обороны", - отмечают в ЦПИ.