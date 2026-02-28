"Опасная эскалация": Франция срочно созывает Совбез ООН из-за Ирана

"Франция призывает к срочному заседанию Совета Безопасности ООН. Я нахожусь в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке", - написал Макрон.

По словам лидера Франции, начало войны между США, Израилем и Ираном влечет за собой серьезные последствия для международного мира и безопасности.

Он подчеркнул, что сейчас принимаются все меры для обеспечения безопасности "нашей национальной территории, наших граждан и наших интересов на Ближнем Востоке". Также Макрон предупредил, что данная эскалация опасна для всех.

"Франция... готова задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если они того попросят. Продолжающаяся эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться", - говорится в посте президента Франции.

Макрон добавил, что у иранского режима нет другого выбора, кроме как добросовестно участвовать в переговорах о прекращении своей ядерной и баллистической программ, а также свой деятельности по региональной дестабилизации.

"Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке. Иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее", - пишет французский лидер.

Резюмируя фразу о людях, Макрон отметил, что массовые убийства, которые совершил исламский режим - лишают иранский народ права голоса. Он подчеркнул, что это права нужно вернуть, и чем быстрее это произойдет, тем лучше.