"Небезпечна ескалація": Франція терміново скликає Радбез ООН через Іран

"Франція закликає до термінового засідання Ради Безпеки ООН. Я перебуваю в тісному контакті з нашими європейськими партнерами і друзями на Близькому Сході", - написав Макрон.

За словами лідера Франції, початок війни між США, Ізраїлем та Іраном тягне за собою серйозні наслідки для міжнародного миру і безпеки.

Він підкреслив, що зараз вживаються всі заходи для забезпечення безпеки "нашої національної території, наших громадян і наших інтересів на Близькому Сході". Також Макрон попередив, що ця ескалація небезпечна для всіх.

"Франція... готова задіяти необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони того попросять. Триваюча ескалація небезпечна для всіх. Вона повинна припинитися", - йдеться в пості президента Франції.

Макрон додав, що в іранського режиму немає іншого вибору, окрім як сумлінно брати участь у переговорах щодо припинення своєї ядерної та балістичної програм, а також своєї діяльності з регіональної дестабілізації.

"Це абсолютно необхідно для безпеки всіх на Близькому Сході. Іранський народ також повинен мати можливість вільно будувати своє майбутнє", - пише французький лідер.

Резюмуючи фразу про людей, Макрон наголосив, що масові вбивства, які вчинив ісламський режим - позбавляють іранський народ права голосу. Він наголосив, що це право потрібно повернути, і чим швидше це станеться, тим краще.