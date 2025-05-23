Неадекватность или конструктив? в МИД назвали "меморандум" о перемирии тестом для РФ

Относительно затягивания процесса

Высказываясь об инициированной Кремлем истории с меморандумом о возможном перемирии, представитель МИД Украины объяснил, что пытается сделать российская сторона.

"Они пытаются затянуть время, превратить это в бесконечную историю. И вот даже сейчас этот меморандум... Неужели нужна неделя, чтобы подготовить меморандум?" - говорит Тихий.

О "тесте" для Кремля

По мнению представителя министерства, сейчас "это будет тест для россиян", и сейчас российское руководство "покажет всему миру, что они включат в этот меморандум".

"Если будет условно набор стамбульских "хотелок" образца 2022 года, то.... Они сейчас стоят перед развилкой, на распутье, что сделать. Или они покажут, что не адекватны и выдвигают максималистские требования, которые все понимают, что никто не будет принимать. Или они пытаются демонстрировать какой-то конструктив", - высказался он.

Вопрос о видении документа, алгоритме и площадках

Что касается вопроса, каким должен быть документ, Тихий отметил, что сейчас украинская сторона вместе со странами-партнерами "ждет российского видения".

"Они должны выступить с предложениями меморандума", - акцентировал спикер МИД.

Он дал утвердительный ответ на вопрос, было ли оговорено, что кто-то должен первым представить свои предложения.

"Конечно, алгоритм определен. Сейчас все ждут российских предложений, которые мы не знаем, когда будут. Уже неделю идет подготовка предложений. Но уже якобы мы слышали (главу МИД РФ Сергея) Лаврова, что в понедельник могут дать. Когда они дадут, мы будем анализировать и свои предложения высказывать", - рассказал Тихий.

Также представитель МИД добавил, что в вопросе о наличии возможных площадок - у украинской стороны "проблем нет".

"Вопрос в том, чтобы встретились лидеры. Наш президент готов к этому, а (российский диктатор Владимир) Путин избегает этого", - резюмирует он.