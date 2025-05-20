У Путина - о меморандуме с Украиной: "Сроков нет и быть не может"
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что нет конкретных сроков подготовки меморандума с Украиной по поводу возможного будущего прекращения войны и мирного договора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам спикера Кремля, в вопросе подготовки "меморандума по урегулированию с Украиной" нет никаких ориентировочных временных сроков, при этом "проект будет формулироваться РФ и Украиной, и будет вырабатываться единый текст".
"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро. Но, разумеется, весь "дьявол кроется в деталях". Бут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документа. Ну и потом сложные контакты все таки по выработке единого текста", - рассказал он.
Что еще рассказал спикер Путина
Кроме того, Песков сообщил, что во время разговора главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом 19 мая обсуждалась тема "прямого контакта" Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также российский чиновник заявил, что контакты между РФ и Украиной сейчас "воссозданы и продолжаются", и что пока не принималось решение, где будут продолжаться контакты между Москвой и Киевом.
Представитель Кремля также подтвердил заинтересованность РФ "в устранении первопричин конфликта" с Украиной.
Заявление Путина о меморандуме с Украиной и реакция Зеленского
Напомним, 19 мая российский диктатор Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора.
По словам главы Кремля, он договорился с американским лидером "о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций".
После этого украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с представителями СМИ отреагировал на инициативу и отметил, что Трамп и Путин обсудили меморандум, который может быть принят в двустороннем формате.
Глава украинского государства добавил, что этот меморандум потом "может привести к карте, которая ведет к окончанию войны, к договору об этом".
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