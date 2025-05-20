ua en ru
Вт, 20 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Путина - о меморандуме с Украиной: "Сроков нет и быть не может"

Вторник 20 мая 2025 02:59
UA EN RU
У Путина - о меморандуме с Украиной: "Сроков нет и быть не может" Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что нет конкретных сроков подготовки меморандума с Украиной по поводу возможного будущего прекращения войны и мирного договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам спикера Кремля, в вопросе подготовки "меморандума по урегулированию с Украиной" нет никаких ориентировочных временных сроков, при этом "проект будет формулироваться РФ и Украиной, и будет вырабатываться единый текст".

"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро. Но, разумеется, весь "дьявол кроется в деталях". Бут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документа. Ну и потом сложные контакты все таки по выработке единого текста", - рассказал он.

Что еще рассказал спикер Путина

Кроме того, Песков сообщил, что во время разговора главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом 19 мая обсуждалась тема "прямого контакта" Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также российский чиновник заявил, что контакты между РФ и Украиной сейчас "воссозданы и продолжаются", и что пока не принималось решение, где будут продолжаться контакты между Москвой и Киевом.

Представитель Кремля также подтвердил заинтересованность РФ "в устранении первопричин конфликта" с Украиной.

Заявление Путина о меморандуме с Украиной и реакция Зеленского

Напомним, 19 мая российский диктатор Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора.

По словам главы Кремля, он договорился с американским лидером "о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций".

После этого украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с представителями СМИ отреагировал на инициативу и отметил, что Трамп и Путин обсудили меморандум, который может быть принят в двустороннем формате.

Глава украинского государства добавил, что этот меморандум потом "может привести к карте, которая ведет к окончанию войны, к договору об этом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Песков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский
Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину