Украина готовит свое видение перемирия и ожидает предложений от России, - Сибига

Украина уже занимается оформлением собственного видения условий перемирия и готовится принять предложения со стороны России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

Он также добавил, что стратегия России может заключаться в том, чтобы "выбить" США из переговорного процесса, но Украина выступает за их участие и настаивает, что за столом переговоров обязательно должна присутствовать Европа.

Министр иностранных дел подчеркнул, что сейчас Украина ожидает от России конкретных предложений по параметрам безусловного перемирия и готовит свой ответ.

Заметим, что Сибига сообщил, что Украина настаивает на широком международном формате возможных переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готовит для Украины проект документа, где будут указаны ее требования для мира. По его словам, проект передадут после завершения обмена пленными "1000 на 1000".

Напомним также, что на днях украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к следующим прямым переговорам с Россией.

Стоит заметить, что ранее сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров также отметил, что Украина остается преданной идее прекращения огня и надеется на дальнейшую поддержку со стороны США и президента Дональда Трампа в достижении длительного мира.

Кроме того, не так давно, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина отметил, что совместные переговоры между лидерами Украины, России и США могут превратиться в настоящую психологическую баталию.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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