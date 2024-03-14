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"Не уверен, но не исключаю": Макрон снова высказался об отправке войск в Украину

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Франции Эмануэль Макрон, комментируя свое заявление о возможном введении войск в Украину, сказал, что не уверен в этом, но не исключает такого шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF 1 Info.

В интервью телеканалу на вопрос о возможном введении французских войск в Украину Макрон ответил: "Мы не уверены, что это сделаем. Сейчас мы не находимся в такой ситуации, но мы не исключаем этот вариант на данный момент".

"Я предполагаю обсуждение этой возможности", - продолжил он.

"Мы наложили слишком много ограничений, если можно так сказать, на наш словарный запас. Мы не в эскалации. Мы не в состоянии войны с Россией. Просто мы должны быть четкими, мы не должны позволить России победить", – добавил Макрон.

Война в Украине - экзистенциальная для Европы

Президент Франции убежден, что война в Украине "экзистенциальна для нашей Европы и для Франции".

"Франция – это сила мира. Просто сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабыми. И поэтому мы должны сознательно смотреть на ситуацию и мы должны с решительностью, волей, смелостью сказать, что мы готовы использовать средства для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не выиграла", – заявил Макрон.

Он отметил, что за последние месяцы ситуация для Украины стала "намного сложнее".

"И потому да, я вам говорю с большой ответственностью: начало 2024 года должно стать для нас стартом", - сказал Макрон.

В случае победы РФ не будет доверия к Европе

Он убежден, что в случае победы России в Европе больше не будет безопасности, потому что российский диктатор Путин не придерживается своих обязательств и не остановится на Украине.

"Безопасность Франции, безопасность Европы и безопасность французов поставлена на карту", – считает Макрон.

Относительно новой "эскалации, которая вовлечет нас всех в конфликт" Макрон сказал: "Я всеми силами надеюсь, что это не так. Безусловно, сегодня Россия является врагом. Кремлевский режим является врагом. Я всегда это говорил, мы не ведем войну с Россией и российским народом и мы поддерживаем Украину".

"Если Россия продолжит свою эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы", – добавил президент Франции.

Ввод иностранных войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину – это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

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