"Не впевнений, але не виключаю": Макрон знову висловився про відправку військ в Україні

В інтерв’ю телеканалу на запитання про можливе введення французьких військ в Україну Макрон відповів: "Ми не впевнені, що це зробимо. Зараз ми не перебуваємо в такій ситуації, але ми не виключаємо цього варіанту на даний момент".

"Я припускаю обговорення цієї можливості", - продовжив він.

"Ми наклали занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, на наш словниковий запас. Ми не в ескалації. Ми не в стані війни з Росією. Просто ми повинні бути чіткими, ми не повинні дозволити Росії перемогти", - додав Макрон.

Війна в Україні - екзистенційна для Європи

Президент Франції переконаний, що війна в Україні є "екзистенційною для нашої Європи і для Франції".

"Франція - це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не виграла", - заявив Макрон.

Він зазначив, що за останні місяці ситуація для України стала "набагато складнішою".

"І тому так, я вам кажу з великою відповідальністю: початок 2024 року повинен стати для нас стартом", - сказав Макрон.

У разі перемоги РФ не буде довіри до Європи

Він переконаний, що у разі перемоги Росії в Європі більше не буде безпеки, бо російський диктатор Путін не дотримується своїх зобов’язань і не зупиниться на Україні.

"Безпека Франції, безпека Європи та безпека французів поставлена на карту", - вважає Макрон.

Щодо нової "ескалації, яка втягне нас усіх у конфлікт" Макрон сказав: "Я всіма силами сподіваюся, що це не так. Безумовно, сьогодні Росія є ворогом. Кремлівський режим є ворогом. Я завжди це казав, ми не ведемо війну з Росією і російським народом і ми підтримуємо Україну".

"Якщо Росія продовжить свою ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готові, і ми будемо готові", - додав президент Франції.

Введення іноземних військ в Україну