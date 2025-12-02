"Не на все нужно реагировать": Рютте о циничных планах Кремля на мирные переговоры

Рютте попросили прокомментировать заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия путем мирных переговоров хочет достичь своих военных целей.

"Я уже давно перестал комментировать, что говорит Путин, Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.), Песков. Я с ним всеми встречался, еще когда был премьером Нидерландов, могу заверить вас: пусть говорят, не всегда нужно реагировать", - подчеркнул он.

Также генсек добавил, что только у президента США Дональда Трампа получилось сдвинуть процесс мирных переговоров с мертвой точки. Диалог продолжается и пока непонятно, будет ли он успешным.

При этом Рютте не стал отвечать на вопрос, ознакомлен ли он с последней версией мирного плана, которую спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сегодня презентует Путину, поскольку "такие комментарии не будут помогать процессу".