"Не на все потрібно реагувати": Рютте про цинічні плани Кремля на мирні переговори

Рютте попросили прокоментувати заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про те, що Росія шляхом мирних переговорів хоче досягти своїх військових цілей.

"Я вже давно перестав коментувати, що говорить Путін, Лавров (голова МЗС РФ Сергій Лавров - ред.), Пєсков. Я з ним усіма зустрічався, ще коли був прем'єром Нідерландів, можу запевнити вас: нехай кажуть, не завжди потрібно реагувати", - підкреслив він.

Також генсек додав, що тільки у президента США Дональда Трампа вийшло зрушити процес мирних переговорів із мертвої точки. Діалог триває і поки незрозуміло, чи буде він успішним.

Водночас Рютте не став відповідати на запитання, чи ознайомлений він з останньою версією мирного плану, яку спецпредставник президента США Стів Віткофф сьогодні презентує Путіну, оскільки "такі коментарі не допомагатимуть процесу".