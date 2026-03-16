ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Запорожье содрогнулось от взрывов: в огне частные дома, есть раненые (фото)

01:20 16.03.2026 Пн
2 мин
Сообщается о трех раненых и масштабных пожарах
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: спасатели ГСЧС (Getty Images)

Поздним вечером 15 марта Запорожье снова оказалось под огнем российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также: РФ ударила по жилому кварталу Запорожья: есть жертва, количество пострадавших растет

Так, российские войска нанесли очередной удар по жилым кварталам Запорожья. В результате вражеского обстрела в одном из районов города вспыхнули частные дома.

В ЗОВА уже показали первые кадры последствий: разбитые окна, уничтоженное имущество и отчаяние людей, которые за считанные минуты потеряли крышу над головой. Действительно, на обнародованных фото видно, что от некоторых домов остались только обугленные стены.

По сообщениям Запорожской областной военной администрации (ЗОВА), взрывная волна и прямые попадания привели к тому, что некоторые здания разрушены до основания.

На местах "прилетов" немедленно начали работу подразделения ГСЧС. Спасатели в экстремальных условиях ликвидируют возгорание, пытаясь не допустить переброски огня на соседние домовладения.

Также глава ЗОВА Иван Федоров сообщил первые детали о раненых. Сначала сообщалось о женщине, которой медики оказали помощь на месте и госпитализировали.

Однако впоследствии стало известно и о других пострадавших.

"Ранения получили 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Федоров.

Заметим, что последствия обстрела фиксируют не только спасатели, но и правоохранители, которые документируют очередное военное преступление РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
