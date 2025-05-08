Папу выбрали: в Ватикане голосование конклава завершилось белым дымом
В четверг, 8 мая, в Сикстинской капелле Ватикана состоялся конклав. 133 кардинала из 71 страны избрали нового Папу Римского - над Сикстинской капеллой появился белый дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сегодня вечером из дымохода над Сикстинской капеллой вышел белый дым. Это означает, что кардиналы избрали 267-го Папу Римского на второй день конклава.
Сейчас ожидается объявление личности нового Папы с балкона собора Святого Петра. Как правило, новый Папа появляется на балконе собора Святого Петра в течение часа после объявления об избрании.
Напомним, накануне вечером в Сикстинской капелле Ватикана начался конклав по избранию нового Папы Римского. Однако в первый день кардиналы не смогли согласия и из трубы над капеллой поднялся черный дым.
Смерть Папы Римского Франциска и избрание нового понтифика
Папа Франциск умер 21 апреля в результате инсульта. 26 апреля в Ватикане прошла церемония прощания, в которой приняли участие около 400 тысяч человек. Понтифика похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.
Вчера, 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового главы Ватикана
Ранее мы рассказывали, кто может стать новым Папой. В списке 12 претендентов.
Сколько длится конклав, каких правил должны придерживаться все участники и как выбирают нового Папу Римского, - читайте в материале РБК-Украина.
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