Папу выбрали: в Ватикане голосование конклава завершилось белым дымом

В четверг, 8 мая, в Сикстинской капелле Ватикана состоялся конклав. 133 кардинала из 71 страны избрали нового Папу Римского - над Сикстинской капеллой появился белый дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сегодня вечером из дымохода над Сикстинской капеллой вышел белый дым. Это означает, что кардиналы избрали 267-го Папу Римского на второй день конклава.